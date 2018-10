Basket (Pro B) : l'ALM Evreux écrase Nantes ! 

Le match.

Il n'y aura pas eu de suspense dans ce match tant la domination ebroicienne aura été présente dans cette rencontre avec un avantage déjà conséquent à la mi-temps de 17 points (39-22). Après cette belle victoire, les joueurs de l'ALM Evreux recevront l'équipe de Nancy pour le match aller des quarts de finale de la Leaders Cup mardi 23 octobre 2018.

📊 TOP STATS 🔥

Deux très belles performances à retenir ce soir lors de la victoire face à @NantesBasket44 !

Mais comme l'a si bien dit notre coach cette semaine, la force de cette équipe, c'est l'équipe 💪 pic.twitter.com/MSEfdCaHxo — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) October 19, 2018

La fiche.

Evreux bat Nantes 93-57

Ho You Fat: 31 points, Bouquet : 19 points, Booker: 11 points, Scott et Paschal: 8 points, Leon, Kayembe, Lavieille et Poinas : 4 points

