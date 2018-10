Football (National) : Belles soirées pour Avranches et Quevilly-Rouen

Avranches-Laval : 1-1

Voilà un résultat arraché qui devrait faire encore prendre de la confiance aux Avranchinais dans ce championnat National. Lors de la réception du leader de Laval, les Manchois ont d'abord été bousculés par une équipe mayennais très armée, des mayennais qui menaient logiquement à la pause sur un but de Verdier (19e). En seconde période, tout commençait mal pour les Normands qui se voyaient réduits à 10 après l'exclusion de Dekoke (55e) mais les hommes de Fred Reculeau ont renversé la tendance et sont allés décrocher le but égalisateur par Alouache à deux minutes du terme (88e). Un point très positif.

Avranches : Beuve, Baya, Dekoke, Boateng (cap), Ebuya (puis Alouache), Farnabé (puis Herelle), Danger, Maziz, P. Puel (puis Colin), Bonenfant, D. Dabo, entr : Fred Reculeau

Buts : Avranches : Alouache (88e), Laval : Verdier (19e)

Villefranche- QRM : 0-1

Une première période aussi équilibrée que sans grandes occasions, une seconde du même acabit, à une exception près, et de taille : QRM y a marqué le but qu'il fallait. Après l'exclusion de Diarra (73e), les Normands auraient pu se contenter d'un point chez les joueurs du Beaujolais mais à cinq minutes du terme, François-Xavier Fumu-Tamuzo est venu accrocher les trois points au tableau de marche en inscrivant le seul but du match. Un succès qui permet à QRM de revenir à deux points du podium.

QRM : Souchaud, Samnick, Diarra, Mendy, Benneddine, Olivieira, Pollet (Daury 60e), N'Gosso (Rogie 60e), Taufflieb, Shamal (Fumu-Tamuzo 72e), Nanyzayamo, entr : Manu Da Costa

But : QRM : Fumu-Tamuzo (85e)