Du Cotentin à Rouen, Cherwood à la conquête des Normands

"Quand je vois quelqu'un porter du Cherwood, ça me fait toujours bizarre !" sourit Marie Levavasseur entre deux cartons. Samedi 20 octobre 2018, la Cherbourgeoise (Manche) ouvrira sa boutique dans l'ancien forum de la place centrale, en prévision des fêtes de fin d'année. Une nouvelle étape pour sa marque identitaire, lancée en avril 2017, et dont l'atelier se trouvera à l'étage du magasin.

La Normandie qui bouge - Cherwood ouvre un atelier-boutique à Cherbourg :

À chacun sa ville

"Cherbourgeois/Cherbourgeoise", "Saint-Lois/Saint-Loise", "Caennais/Caennaise", etc. En moins de deux ans, ses tee-shirts identitaires et autres tote-bags, sweaters ou badges, ont fleuri dans le Cotentin et au-delà. "Pour les villes où des marques sont déjà implantées, Cherwood est une offre complémentaire. Pour les autres, c'est nouveau ! Et ce n'est pas parce que l'on vient d'une petite ville qu'on ne peut pas afficher d'où l'on vient…" revendique Marie Levavasseur, qui propose aussi des produits sans localisation, "pour porter du local sans forcément l'aspect identitaire".

Bientôt une boutique en ligne

Car les produits sont imprimés par la créatrice ou par d'autres acteurs installés en Normandie. "Les sacs sont sérigraphiés à Caen, les broderies réalisées à Virandeville, c'est une créatrice locale qui fabrique les badges, les magnets, etc".

Après une pré-ouverture de la boutique, l'amplitude horaire s'élargira à l'approche de Noël. Un site internet permettra aussi prochainement de commander son produit – et son slogan favori - en ligne.