Vox : un spectacle musical pour le jeune public près de Rouen

Crée en janvier 2018, Vox est le deuxième spectacle de la Cie La balbutie, originaire de La Grande Paroisse en Seine-et-Marne. Cette compagnie théâtrale et musicale travaille sur des expérimentations vocales ayant pour sujet de prédilection, le langage, sa construction et sa déconstruction. Avec Vox, Juliette Pilhou créatrice et interprète immerge son public dans un univers magique.

Quelles sont les orientations que vous souhaitez donner à la compagnie ?

"Cette compagnie a été créée spécialement pour donner naissance au spectacle 'Pleine Lune' qui se déroule intégralement dans le noir. On y emmène le public dans une nuit imaginaire dans laquelle on convoque différents sens comme l'ouïe, l'odorat et le toucher. Dans 'Pleine Lune' comme dans 'Vox', je me base sur des recherches sonores. 'Vox' est à la fois un spectacle électroacoustique et vocal."

Comment est né ce projet ?

"C'est un projet que je chéris depuis longtemps. Je suis comédienne et chanteuse lyrique. J'ai commencé à travailler pour le jeune public avec la troupe du Loup-ange. Dans ces spectacles, j'ai pu assouvir mes deux passions, le chant et l'expression corporelle. Pour s'adresser aux plus jeunes, il faut vraiment s'investir physiquement. Puis avec 'Pleine Lune' j'ai commencé à travailler sur la vocalité. Je travaille depuis longtemps avec un jeune public et la question du langage m'interpelle. Après plusieurs résidences et immersions en crèche en région parisienne, 'Vox' naissait."

De quoi s'agit-il ?

"C'est d'abord un travail vocal dans lequel je mêle une langue inventée et des onomatopées. La voix est tantôt chantée ou parlée. Je m'intéresse à la musicalité de la voix et ce spectacle évoque l'exploration vocale du très jeune enfant. Je veux retrouver cet état de découverte qui est le sien lorsqu'il apprend à manipuler sa voix. Sur scène il y a un instrumentarium hétéroclite ; un micro col-de-cygne caché dans mes vêtements, une lampe d'architecte qui parle car l'ampoule est une enceinte, des bocaux en verre de toutes tailles. Ma voix va venir résonner avec ces objets donner l'illusion qu'elle peut être emprisonnée dans un bocal, rejaillir ailleurs, que je peux saisir le son dans ma main ou que je peux avaler le son, le digérer et le faire sortir de mon ventre. C'est aussi un spectacle très visuel et qui fait rire !"

Le langage évolue-t-il dans ce spectacle ?

"Dans les premières minutes je sors d'une espèce de chrysalide ce qui symbolise la naissance. C'est un moment fort qui fascine les enfants. Le spectacle évoque l'acquisition du langage depuis la naissance. Au début ce ne sont que des sons primitifs que j'émets jusqu'à parvenir à composer des phrases même si ce langage est tout à fait fantaisiste."

Dans quelle mesure le public est immergé dans le processus ?

"Nous favorisons une grande proximité avec le public. Dans 'Pleine Lune' le public était sur scène. Dans 'Vox' il est installé en demi-cercle autour de l'espace de jeu mais il est très près du plateau. On s'adresse à des tout-petits et nous avons besoin de cette proximité géographique pour les plonger dans le processus. D'autre part il y a des enceintes qui retransmettent les sons que j'émets ainsi que les sons produits par ordinateur par Christine Moreau ou par Nicolas Perrin. Elles sont placées tout autour d'eux ce qui donne l'impression d'être au cœur du dispositif sonore".

