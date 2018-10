Hockey sur glace : un week-end chargé pour les Dragons de Rouen

Après une qualification historique pour les 8e de finale de la Champions Hockey League, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) vont devoir se remettre la tête à la Ligue Magnus avec un déplacement à Strasbourg ce vendredi 19 octobre 2018, avant de recevoir sur l'Ile Lacroix les Gothiques d'Amiens, le dimanche 21 octobre 2018.

Bien digérer les émotions

Partis directement de Nuremberg pour rejoindre Strasbourg, les Jaunes et Noirs vont devoir se remotiver après les grosses émotions reçues quelques jours plus tôt. Au lendemain de leur victoire, les Normands s'étaient même offert une journée de repos et de décompression dans un parc d'attractions. Mais face à la lanterne rouge du championnat, qui ne compte que deux victoires à son actif dont une en prolongations, les Rouennais ne devront pas perdre de points en route et conserver leur invincibilité en championnat et continuer avec une 13e victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Ensuite, c'est un derby qui attendra les Normands lors de leur retour sur l'Ile Lacroix, qui affichera complet pour l'occasion avec la réception du voisin amiennois. Mal embarqués dans ce championnat avec une actuelle 9e place, les demi-finalistes de la saison passée, annoncés en début de saison comme un candidat à un bon résultat en fin d'année tenteront de faire mieux que lors de leur première rencontre au Coliseum, où les joueurs de Fabrice Lhenry s'étaient imposés sur le score de 3-0.