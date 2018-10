Jouez et gagnez vos vacances pour 2 personnes

Du vendredi 19 au vendredi 26 octobre 2018, remportez une semaine de vacances pour 2 personnes à Vittefleur (76), entre Fécamp et Saint Valéry en Caux.

Une résidence de Tourisme, au Coeur du Pays de Caux, dans la Vallée de la Durdent où vous séjournerez en résidence de tourisme toute équipée.

Dans un écrin de verdure ; à 10 mn des plages ; dans une région riche en Patrimoine ; avec un accès direct à la base de Loisirs de Caniel et de ses restaurants ; à 45 minutes de Rouen, Dieppe et Le Havre. Plus d'infos sur www.lesrivesdulac.net

Jouez en envoyant NORMANDIE au 7 11 12 (65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort en direct vendredi 26 octobre 2018 entre 8h et 9h dans Normandie Matin.

Bonne chance!