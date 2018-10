Du mobilier convertible pour gagner de la place

Quand on habite un studio ou un petit appartement, chaque centimètre carré compte, et les idées pour aménager l'espace sont nombreuses. Les catalogues de meubles regorgent de propositions astucieuses : ceux repliables, ceux à double fonction, ceux que l'on peut déplacer.

Des milliers de possibilités

Par exemple, il existe une table basse multifonction dont les plateaux se relèvent pour devenir table à manger, des étagères qui se replient permettant un gain d'espace, une lampe de chevet qui est aussi un coffre pour ranger de petits objets. Même la puériculture s'y met avec des tables à langer qui se plient ou des chaises hautes pour enfant qui se changent en berceaux.

Parmi les plus connus, les canapés convertibles qui permettent aussi d'optimiser l'espace et les "clic-clac" rapidement transformables ont toujours la cote. Mais il existe aussi chez les spécialistes de l'ameublement des buffets modulables qui cachent une table d'appoint pour manger ou travailler, ou cette bibliothèque qui cache un bureau.

On le constate : l'imagination est sans borne quand il s'agit de trouver des astuces pour gagner de la place et les fournisseurs regorgent d'idées pour du mobilier astucieux et fonctionnel qu'il suffit de savoir adapter à ses besoins et capacités.