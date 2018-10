Condamné pour vol avec effraction en récidive, près de Rouen

Le 16 septembre 2016, un habitant de Petit-Couronne dépose plainte au commissariat. Il vient de découvrir que, dans la nuit, son véhicule a été volé par effraction dans son garage ainsi qu'un ordinateur et des espèces qui se trouvaient à l'intérieur. Le véhicule est repéré par des policiers le lendemain, garé dans une rue du Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Ils décident d'attendre que le voleur vienne le rechercher. Après une courte attente, deux individus se présentent. Ils tentent de les interpeller mais ceux-ci réalisent qu'ils sont pris sur le fait et démarrent en trombe.

Actionnant leur gyrophare, les policiers les suivent mais le véhicule volé roule à vive allure et, dans l'affolement, les voleurs percutent une voiture et se voient pris au piège. Les deux individus sont interpellés tandis que le véhicule est fouillé. On y trouve un poing américain, l'ordinateur et 25 grammes de cannabis, que le conducteur reconnaît immédiatement.

Il accuse son complice

Placés en garde à vue, l'un des deux voleurs est mineur et fera l'objet d'une citation à comparaître au tribunal pour enfants. Le conducteur, Alexis Letray, 23 ans, ne reconnaît pas les faits et affirme que c'est son jeune ami qui l'a incité à voler. Il présente en outre un défaut de permis de conduire. "Je reconnais mes erreurs mais pas celles des autres", dit-il à la barre. Il agit en récidive légale puisque son casier judiciaire fait mention de quatorze condamnations pour faits similaires, et il cumule déjà plusieurs mois de détention.

Pour le procureur de la République, "le prévenu reconnaît en demi-teinte les faits reprochés", tandis que sa défense estime qu'il est "trop jeune pour un avenir derrière les barreaux". À l'issue de ses délibérations à l'audience de ce jour mardi 16 octobre 2018, le tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de douze mois de détention dont six assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.