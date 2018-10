L'Escrime Club de Caen fait sa rentrée

Tous les voyants sont au vert pour la rentrée 2018 de l'Escrime Club de Caen (Calvados). Le club caennais a en effet connu de très bons résultats compétitifs chez les jeunes ces dernières saisons, avec notamment les titres de champion de France en équipe en 2017 puis en individuel cette année de la benjamine Thaïs Naucelle-Jardel ainsi que la première place du classement général chez les garçons de Junès Lechevalier-Boissel. Avant les championnats de France en juin prochain, le président Sébastien Layrac est fier de ses deux pépites : "Actuellement, l'EC Caen est l'un des rares clubs qui pourra présenter deux favoris fille et garçon chez les M15 !"

Les championnats de Normandie à domicile en février

Chez les adultes, le club n'est pas en reste avec l'organisation des championnats de Normandie le samedi 2 et le dimanche 3 février prochain, et une participation importante dans l'équipe Épée Normandie Excellence, qui évoluait en première division l'année passée avant sa relégation. "Pour la première fois, la moitié des tireurs de l'ENE provient de Caen, démontrant ainsi que l'EC Caen se situe parmi les clubs les plus dynamiques de Normandie" se réjouit le président. Pour les novices, le club propose des initiations à la pratique loisir, mais aussi handisport, avec 3 premières séances gratuites.

Contact club : 06 16 36 03 44 escrime.club.caen@gmail.com