Fac de médecine de Caen : la Manche drague les futurs médecins

Jusqu'à ce jeudi 18 octobre 2018, et depuis le début de la semaine, l'Agence d'attractivité de la Manche tient plusieurs stands devant la faculté de médecine, à Caen (Calvados). Des animations sont proposées aux étudiants, mais aussi des stages et des offres d'emploi, mises en avant par les centres hospitaliers et les cabinets médicaux libéraux de la Manche.

Opération séduction

C'est une véritable opération séduction, pour attirer, sur son territoire, les futurs médecins qui se forment à Caen. La Manche fait aujourd'hui face à une pénurie de personnel. Le département a besoin d'une centaine de médecins. Et propose près de 150 offres d'emploi.

La Manche manque de médecins - Simon Abraham

Tous les moyens sont bons pour vendre le territoire aux étudiants caennais, jusqu'à des dégustations d'huîtres devant l'entrée de la faculté, pour vanter la gastronomie locale. "Nous leur présentons le cadre de vie de la Manche, un territoire selon nous authentique et singulier", explique Martine Lemoine, conseillère départementale en charge de la démographie médicale.

"Ces recrutements sont un enjeu majeur", ajoute la conseillère départementale. Attirer de nouveaux médecins, pour permettre de maintenir et moderniser les équipements en milieu rural, face au problème de la désertification des médecins dans les campagnes. En 2018, dans le département, 12 % des Manchois n'ont pas de médecin référent.

"Dur de quitter Caen"

"Les jeunes ont des habitudes de vie. Quand ils arrivent à Caen, ils n'ont pas toujours envie d'en partir, surtout s'ils font leurs stages à Caen", exprime Isabelle Lottin, vice-présidente de l'agence d'attractivité de la Manche. C'est dans ce contexte que sont proposées des offres de stages dans le Cotentin, accompagnées d'indemnités financières, et même d'un accompagnement au logement. "Un effort nécessaire", ajoute Isabelle Lottin.

Les stands sont installés jusqu'à ce jeudi soir devant la faculté de médecine à Caen.