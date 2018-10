Drake marque l'histoire

Le natif de Toronto enchaîne les hits, les albums et les records. La plateforme de streaming, Spotify, vient de dévoiler les artistes les plus écoutés depuis son lancement en 2008, et c'est Drake qui truste la première place bien aidée par le succès de son dernier album. En effet "Scorpion" s'est vendu à près de 750 000 exemplaires en une semaine et a été écouté plus d'un milliard de fois depuis sa sortie en juin.

En moyenne depuis 2008 Drake a été écouté plus de 50 millions de fois par mois. Ce qui lui permet de se classer devant Ed Sheeran, Eminem et The Weeknd. On notera également la présence de 2 femmes dans ce classement Rihanna et Ariana Grande. Calvin Harris, Coldplay, Justin Bieber et Kanye West complètent ce Top 10 à l'accent hip-hop.

