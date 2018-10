Eminem dans la boîte à musique pour son anniversaire

C'est le rappeur le plus connu au monde, Eminem fête ses 46 ans aujourd'hui. En 20 ans de carrière, il a vendu plus de 100 millions de singles rien qu'aux États-Unis, son pays natal. Parmi ses plus grands faits d'armes, on retrouve bien sur l'un des extraits du film 8 miles. Le titre Lose Yourself a valu à l'artiste un oscar de la meilleure chanson originale en 2003 au nez et à la barbe de U2. Le titre a été vendu à plus de huit millions d'exemplaires à travers le Monde et fut numéro 1 des charts dans quasiment tous les pays à part en France (3) et en Allemagne (2).