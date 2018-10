Les qualifs pour l'Open de Caen commencent cette semaine

Cette année encore, l'Open de Caen (Calvados) fait la part belle aux joueurs amateurs, pour qui le tournoi commence ce mardi 16 octobre 2018. Deux semaines durant, jusqu'au jeudi 1er novembre, plus de 600 joueurs vont en effet disputer les tournois de qualifications du plus grand tournoi amateur de France. Petite nouveauté : les finales des 3e et 4e série hommes seront jouées au Zénith de Caen dans les mêmes conditions que les joueurs professionnels. Les catégories senior ne sont évidemment pas oubliées !

Le tableau féminin évidemment reconduit

L'objectif majeur des joueurs est évidemment de rejoindre le tableau principal avec les stars du tournoi, ce que feront les deux finalistes de la 1ère série chez les hommes. Les "prize-money" des 1e et 2e série seront toujours de 8400€ au total, mais ils augmentent pour les 3e et 4e série avec 3000€ de somme globale, de quoi renforcer toujours plus le niveau compétitif de tournoi. Grande nouveauté l'année dernière, le tableau féminin sera évidemment reconduit et la gagnante du tournoi de qualifications pourra se mesurer à des joueuses du niveau d'Elina Svitolina, gagnante l'an dernier.