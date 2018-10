À Caen, le Nördik Impakt fête ses 20 ans

Le Nördik Impakt, fameux festival de musique électro fête ses 20 ans. Retrouvez de nombreux artistes DJ au parc des expositions de Caen (Calvados) les vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018. En attendant, le Cargö et la maison de l'étudiant vous accueille mercredi 24 et jeudi 25 octobre 2018 pour écouter des artistes en devenir.