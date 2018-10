Bonne table à Caen : Le Mazorca, rue Saint-Sauveur

Une pointe de Mexique pimente la rue Saint-Sauveur de Caen (Calvados) depuis l'ouverture du restaurant-tapas Le Mazorca à la place de la pizzeria Dolce Vita. À l'intérieur, les murs aux pierres apparentes et les sièges colorés donnent une ambiance moderne et classe. Des tables sont également dressées à l'extérieur pour les beaux jours.

Des notes mexicaines

Trois formules sont possibles. L'entrée et le plat ou le plat et le dessert pour 16 euros. Pour les gourmands qui veulent un repas bien complet, il faut compter 18 euros. Pour vous donner une idée des plats proposés, voici le menu du jour où nous y avons mangé. Œufs brouillés au chorizo, tuile de parmesan ou velouté de patates douces et noix caramélisées en guise d'entrées. Pour le plat principal, nous avions le choix entre du cabillaud sur fondue de poireaux et sauce curry ou du bœuf braisé aux carottes. En dessert : nems de banane, sauce caramel et glace vanille et tartelette poire, amandes et noisettes étaient proposés. Les végétariens y trouveront aussi leur compte.

Le Mazorca (épis de maïs en espagnol) propose quelques plats avec des touches mexicaines comme le cochinita de porc mariné à l'orange, épices mexicaines et riz ou du pain perdu au maïs et sa glace au caramel. Un grand choix de vin d'Amérique Latine est également disponible. Seul bémol du restaurant : les plats ont mis du temps à être servis et ils étaient partiellement froids.

Le soir Le Mazorca se transforme en bar à tapas avec des assiettes à partager entre amis avec du bon vin.

Pratique. Le Mazorca, 43 rue Saint-Sauveur. Tel : 02 31 28 76 84. Fermé le mardi, mercredi et dimanche soir. Brunch le dimanche midi.