Caen : un homme recherché pour jouer aux côtés de Juliette Binoche

Vous êtes fan de Juliette Binoche ? Vous habitez à Caen (Calvados) ou dans l'agglomération et vous n'êtes pas comédien ? Alors vous avez peut-être votre chance.

Pour son nouveau film, "Le Quai de Ouistreham", adapté du roman de la journaliste Florence Aubenas, le réalisateur Emmanuel Carrère "recherche un homme sans expérience professionnelle cinématographique qui devra résider dans la région de Caen", détaille Aude Reuter, chargée du casting dirigée par Elsa Pharaon.

Tournage en 2019

De plus, il faut que l'homme soit âgé entre 35 et 55 ans, qu'il soit sympathique, blagueur, vif, bavard et doté d'une bonne humeur communicative.

Les personnes intéressées doivent envoyer une ou deux photos récentes ainsi que leurs coordonnées à l'adresse mail : castingouistreham@gmail.com

Le tournage du film est prévu début 2019.