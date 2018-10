Vacances de la Toussaint : les petites vacances d'Amavada

La compagnie Amavada animera quatre stages différents à la Bibi, ancienne bibliothèque municipale de Caen (Calvados), pour le jeune public mais aussi pour les adultes. Le premier stage Millefeuilles est un atelier de fabrication d'images avec Antoine Giard, graphiste autour de la risographie. Un art entre la photocopieuse et la sérigraphie. Un binôme enfant-adulte travaillera autour du dessin et du collage et sera surpris du résultat obtenu.

Des stages théâtres pour ados et pour enfants !

Pourquoi ne pas profiter de ces vacances pour s'initier au théâtre grâce à Ars Ridiculam Motus ou l'art des mouvements drôles à partir de 16 ans. Mais il ne s'agira pas de faire le clown mais plutôt laisser parler son corps et les mouvements. Les plus jeunes eux pourront appréhender l'espace à partir d'un conte d'enfants monstres. Et pour ceux qui aiment les balades rien de mieux que de suivre le guide pour une visite en Suisse Normande pour partir à la découverte des plantes sauvages de notre région.

Pratique. Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre à la Bibi à partir de 10h. Tarif de 15 à 100 € le stage. Infos www.amavada.com