Flers : quatre nouveaux équipements sportifs au Hazé

Quatre nouveaux équipements sportifs ont été inaugurés samedi 13 octobre 2018 sur le site du Hazé à Flers (Orne). Ce complexe sportif comprend un terrain d'honneur en gazon naturel, quatre terrains d'entraînement, un terrain annexe en stabilisé, une piste d'athlétisme et sept courts de tennis en terre battue. Cet équipement est mis prioritairement à la disposition de trois associations : Flers Condé Athlétisme (FCA - 182 licenciés), le Football Club Flérien (FCF - 480 licenciés) et le Tennis Club de Flers (TCF - 151 licenciés).

De meilleures conditions de travail

Depuis plusieurs années, le FCF et le FCA avaient exprimé le besoin de disposer de locaux plus fonctionnels et adaptés à leur vie associative. Leur bâtiment était l'ancien " Mille Clubs des Vallées " qui avait été remis en état et installé dans l'enceinte du complexe du Hazé en 1986. L'édifice, devenu vétuste, avait difficilement traversé les intempéries : de nombreuses réparations de l'étanchéité avaient été entreprises sur la toiture dégradée, les installations électriques étaient vétustes…

Ouvert aux quartiers

La Ville de Flers a donc décidé de construire un nouvel espace de convivialité pour le FCF et de réhabiliter un ancien logement de gardien pour les locaux administratifs du FCA. Dans la continuité de ces deux projets, la Ville a aménagé un terrain de football à cinq et un terrain de tennis en béton poreux. Le complexe sportif du Hazé se situant à proximité du quartier Saint-Michel, ces équipements ont également été conçus pour les quartiers prioritaires de Flers, au titre de la politique de la Ville (stages multisports extrascolaires).