Playmobil au cinéma!

Après les Lego, les Playmobil arrivent sur les écrans : "Playmobil, le film", premier long-métrage inspiré de l'univers des célèbres figurines, sortira en salles en France le mercredi 7 août 2019, ont annoncé lundi ON Animation Studios et Pathé, producteur et distributeur du film, dans un communiqué.