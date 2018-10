MIN de Rouen : une journée portes ouvertes pour les enfants

Le Marché d'intérêt national de Rouen (Seine-Maritime), ou MIN pour les intimes, se dévoile aux enfants. Le mercredi 24 octobre 2018, une journée portes ouvertes est prévue pour les plus jeunes, accompagnés de leurs parents, afin de découvrir le fonctionnement de ce lieu stratégique de l'économie locale et de leur faire comprendre le circuit emprunté par la nourriture jusqu'à leurs assiettes. À partir de 14 heures, une série d'ateliers, de dégustations et de visites est prévue sur place. Pour y participer, une inscription est obligatoire sur le site Internet du MIN.