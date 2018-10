Votre horoscope signe par signe du mardi 16 octobre

Bélier

Vous vous sentez quelque peu dans l'impasse ; vous vous sentez bloqué, rien ne progresse. Attendez jusqu'à demain. L'éclaircie est pour demain.

Taureau

Vous vous sentez un peu déboussolé. Un regard croisé, un mail, un message auront eu raison de votre tranquillité. Votre cœur bat la chamade. Il se passe enfin quelque chose.

Gémeaux

Vous cherchez à rebondir sur le plan professionnel. C'est difficile parfois d'innover. Certes vous redoublez d'effort. Il n'y a pas de mystère, ça va payer avant peu.

Cancer

Dans le cadre du travail, vous essaierez de convaincre de votre disposition au dialogue. Il y a une situation délicate à débloquer.

Lion

Le jour du second souffle. Vous avez réussi à convaincre de construire quelque chose de nouveau et arrêter de perdre du temps précieux. On vous attend au tournant.

Vierge

Une puissance inaccoutumée vous pousse à vous remettre au sport, ou tout du moins vous attaquer à ce qui traîne depuis un certain temps. Une tension de chaque instant.

Balance

Vous êtes impatient. Le triomphe se fait attendre. Vous êtes le pilier de votre équipe, son cœur battant ; réalisation d'ici vendredi.

Scorpion

Déçu par les résultats attendus. Impersonnel, statique. Impression de répétitivité. Tout est à refaire. Si vous êtes enseignant, vous allez hausser le ton de votre voix.

Sagittaire

Témoin d'une forme de violence ; inacceptable. Vous vous mettrez en travers. Certes il faut du courage. Vous serez une bombe.

Capricorne

Journée de casse-tête. Comment satisfaire tout le monde avec des contraintes de plus en plus stressantes. Vous tentez de fixer des règles mais rien ne colle. Patience.

Verseau

Journée agréable. Vous ne chômez pas certes, mais de bons moments avec des visages sympathiques qui ne demandent qu'à vous aimer.

Poissons

Vous parlerez beaucoup sans convaincre. Rien ne passe aujourd'hui. Même en étant clair les conduits auditifs sont obstrués.