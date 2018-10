Romilly-sur-Andelle : six mois après, le petit Léo reste introuvable

Six mois de recherches et six mois d'incompréhension dans la commune de Romilly-sur-Andelle (Eure). Ce dimanche 14 octobre 2018, ça fait donc six mois jour pour jour que le petit Léo a disparu. Le garçon de trois ans est porté disparu depuis le samedi 14 avril 2018.

Des recherches vaines

La dernière fois que Léo a donc été vu, c'était dans le jardin de la maison familiale. L'habitation donne sur l'Andelle, un cours d'eau qui rejoint la seine.

Toutes les pistes sont étudiées mais l'accident, avec une chute dans le cours d'eau, reste toujours privilégié. Malgré tous les moyens déployés, chien pisteur, hélicoptère, sonar, le corps du garçon reste introuvable.

Absence de trace

Les différents sondages du cours d'eau puis de la seine n'ont rien donné. Le chien pisteur, lui, n'a permis d'identifier aucune trace du petit garçon aux alentours de la maison.

Il n'y a donc toujours aucune avancée dans cette disparition. Les investigations se poursuivent et les autorités sont à l'écoute du moindre signalement que ferait un promeneur aux abords des cours d'eau de la région.