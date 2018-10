Trafic de drogue démantelé en Normandie : six suspects en prison

Le coup de filet a été important le 9 octobre 2018. 38 personnes ont été interpellées en Seine-Maritime et en région normande à la suite du démantèlement d'un large réseau de trafic de stupéfiants sur l'agglomération de Rouen et dans l'Eure.

Vendredi 12 octobre 2018 dans la soirée, le parquet de Rouen (Seine-Maritime) précise que "six mis en cause ont été présentés au juge d'instruction aux fins de mise en examen des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de blanchiment et ont été placés en détention provisoire".

Les diverses perquisitions ont permis la saisie d'environ 10,5 kg de cannabis, 13 kg d'héroïne, 1,6 kg de cocaïne ainsi que plusieurs kilogrammes de produits de coupe. 35 000 euros en numéraires ont aussi été saisis, indique le parquet. Un trafic qui alimentait "plusieurs dizaines de toxicomanes".

La police précisait aussi que huit armes dont deux armes de guerre et cinq voitures ont été saisies.

Un an d'enquête

Plus d'un an d'enquête a été nécessaire au démantèlement du réseau avec une enquête préliminaire initiée en septembre 2017 puis l'ouverture d'une information judiciaire.

Les investigations ont été menées conjointement par la Sûreté départementale, la brigade de recherches de la gendarmerie d'Évreux et le groupe d'intervention régional de Normandie.

