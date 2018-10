[PHOTOS] Des centaines de motards en colère réunis à Caen

Plusieurs centaines de motards se se sont rassemblés ce vendredi 12 octobre 2018, à Caen (Calvados). Ils s'étaient donnés rendez-vous Place Courtonne. "Nous voulions montrer que, malgré le passage aux 80 km/h, nous sommes toujours mobilisés contre cette mesure", explique François Benard, coordinateur de l'antenne calvadosienne de la Fédération française des motards en colère.

Après Nuit debout, Nuit deux-roues

Pendant près de deux heures, ils ont débattu sur l'avenir de la moto, sa place dans la mobilité urbaine, ou encore les politiques gouvernementales en matière de sécurité routière. "On s'inspire du mouvement Nuit debout, sauf que nous, c'est Nuit deux-roues", plaisante François Benard.

La lutte va se poursuivre pour les motards en colère. Le gouvernement a promis de faire une étude, dans deux ans, pour faire le point et dresser un premier bilan sur la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. "Nous allons rester mobilisés jusque-là. La remise en cause de cette loi ne se fera même pas si on lâche. On va maintenir la pression", ajoute François Benard.

En fin de soirée, la centaine de motards a pris la route, pour une balade d'une vingtaine de kilomètres dans Caen, et sur le périphérique. La circulation a été perturbée sur cet axe routier.

