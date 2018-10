Basket (LFB) : L'USO Mondeville a présenté son équipe et annoncé la blessure de Kim Gaucher

L'équipe 2018-2019 de l'USO Mondeville (Calvados) a été présentée ce jeudi 11 octobre 2018 dans le magasin Besson Chaussures de Mondevillage. Pour sa vingt-troisième saison en Ligue Féminine, un fait rarissime en France, le club n'entend pas changer sa philosophie : "On ne sera pas champions de France, mais on tire notre fierté des joueuses comme Johannès, Badiane ou Berkani qui ont grandi ici et jouent aujourd'hui en équipe de France" confirme le coach Romain L'Hermitte.

Deux jeunes recrues et une Canadienne d'expérience

Des jeunes, il en sera encore question puisque Myriam Djekoundadé a signé pour 3 ans et sera l'une des 6 professionnelles de l'effectif, pendant que Kenza Salgues (18 ans) arrive du centre fédéral,et qu'Assitan Koné (23 ans) débarque de Montpellier. La troisième recrue vient de Nantes, c'est la Canadienne de 36 ans Shona Thorburn. Le choix n'a pas été compliqué pour Romain L'Hermitte : "On en avait marre qu'elle nous mette des raclées à chaque fois qu'on jouait contre Nantes, donc on a réglé le problème en la signant chez nous !"

Kim Gaucher indisponible 2 mois

Encore brillante aux championnats du monde le mois dernier, la capitaine du Canada et surtout de l'USOM Kim Gaucher a été victime d'une fracture de fatigue avec sa sélection. Indisponible 6 à 8 semaines, l'ailière canadienne sera suppléée par l'ancienne Lyonnaise Mélanie Plust, âgée de 29 ans. Coup dur pour Mondeville qui devra démarrer la saison sans sa joueuse majeure, même si Kristen Mann pourra aussi transmettre son expérience aux jeunes.

