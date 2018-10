De Caen à Paris, Maxime Frédéric, chef pâtissier de prestige

Maxime Frédéric est comme chez lui dans les cuisines du Georges V à Paris. À 28 ans seulement, le Normand est le chef pâtissier du palace parisien depuis deux ans maintenant. "Ça fait huit ans pratiquement jour pour jour que je suis arrivé à Paris", explique-t-il. C'est à Caen (Calvados) qu'il a passé son BEP en boulangerie et pâtisserie avant de réaliser son apprentissage et son Bac Pro à Argences.

Le riz au lait de son enfance

C'est surtout auprès de sa grand-mère qu'il s'est découvert cette véritable passion pour les desserts. "Je suis un grand gourmand et quand j'étais petit je passais mes vacances chez mes grands-parents dans la Manche et chaque jour à 11 heures, on faisait un gâteau". Et encore maintenant, malgré les mets étoilés qu'il confectionne, il attend avec impatience le riz au lait de sa grand-mère du dimanche midi.

Avec 43 pâtissiers à coordonner, Maxime Frédéric ne chôme pas. "On travaille sept jours sur sept, ça bouillonne tout le temps". Petit pain au chocolat feuilleté, le fraisier ou un givré laitier, ses créations donnent l'eau à la bouche. Et la Normandie n'est jamais bien loin. "La crème, le lait font partis de mon quotidien". Et peut-être que ce mélange de simplicité et de haut de gamme lui vient du chef Joël Robuchon et de son émission "Bon appétit bien sûr". "J'adorais cette émission et le mercredi, c'était toujours consacré aux desserts", se souvient-il.

Le chef normand va dévoiler ses talents le dimanche 4 novembre prochain au salon du chocolat, pour une recette exclusive. "Je me fais plaisir à fond".