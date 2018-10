Foot: Usain Bolt marque un doublé pour sa première titularisation

En seconde période, l'homme le plus rapide du monde, détenteur des records du monde des 100 et 200 m, a utilisé sa vitesse sur le côté droit pour déborder balle au pied un défenseur avant de tromper le gardien d'un tir à ras de terre.

La super star jamaïcaine a fêté sa première en faisant son geste fétiche, celui qu'il exécutait après chacune de ses grandes victoires en athlétisme.

Malgré un mauvais coup reçu à l'aine, il a ensuite profité d'une erreur défensive pour inscrire son second but et permettre à son équipe de s'imposer facilement 4-0 contre Macarthur South West United.

L'octuple champion olympique tente à 32 ans une reconversion dans le football. Vendredi, il était titulaire pour la première fois depuis qu'il a rejoint début août les Central Coast Mariners, club de A-League basé à Gosford, à 75 kilomètres au nord de Sydney.

