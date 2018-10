Le Havre accueille son deuxième salon de l'Étudiant

Samedi 13 octobre 2018, Le Havre (Seine-Maritime) accueille la deuxième édition du salon de l'Étudiant. Il doit permettre aux lycéens, voir aux étudiants, de découvrir la richesse de la cité Océane en matière de formations, ses pôles d'excellence et ses nombreux métiers ouverts sur l'international. L'objectif est de préparer les terminales pour l'ouverture de Parcoursup en janvier 2019.

Écoutez Yoann Fleuriel, le responsable du salon :

Conférences

Le salon de l'Étudiant propose également des conférences pour approfondir certaines questions.

• 10h30 : s'informer et bien construire son projet d'orientation.

• 11h30 : l'alternance, des parcours de réussite du CAP au BAC+5.

• 14 heures : université, mode d'emploi.

• 15 heures : les métiers du maritime et du portuaire.

• 16h30 : quand et comment intégrer une école de management ou une école d'ingénieur.



Salon de l'Étudiant – samedi 13 octobre 2018 de 10 heures à 18 heures – Carré des Docks du Havre – Gratuit.