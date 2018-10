Cherbourg : 60 000 visiteurs au village de la Drheam Cup cet été

Un peu plus de deux mois après l'événement, les organisateurs de la Drheam Cup, course à la voile entre La Trinité (Morbihan) et Cherbourg-en-Cotentin (Manche), ont dévoilé un premier bilan chiffré, jeudi 11 octobre 2018.

Un samedi bien fréquenté

Ainsi, la mairie de Cherbourg, ville d'arrivée, a comptabilisé 60 000 passages aux entrées du village de la Drheam Cup, installé sur le quai de l'entrepôt et devant le centre commercial Les Eléis, du mercredi 25 et le dimanche 29 juillet 2018. La journée du samedi a été la plus fréquentée, avec 24 000 personnes. Autre moment fort, le Tendance Live proposé par Tendance Ouest, avec plus de 10 000 personnes sur la place de Gaulle le mercredi 25 juillet.

Les caprices de la météo

Sur le plan sportif, 75 bateaux ont participé à la course, dont 55 que l'on verra sur la Route du Rhum à partir du dimanche 4 novembre 2018. Des navires qui se sont toutefois fait attendre à Cherbourg, en raison de la météo capricieuse. Alors qu'une mer d'huile a ralenti la flotte pendant les premiers jours de course, la tempête du week-end avait contraint les organisateurs à annuler la grande parade du dimanche. Cependant, malgré ces déconvenues météorologiques, rendez-vous est pris pour la prochaine édition, en 2020.