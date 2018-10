Zone Libre : le club de la presse tente de réduire l'empreinte carbone

Chaque semaine, le club de la presse décortique et analyse l'actualité locale, nationale et internationale pour Zone Libre. Ce jeudi 4 octobre 2018, les journalistes de La Manche Libre, Tendance Ouest et Le Courrier Cauchois ont évoqué la manière de réduire l'empreinte carbone pour empêcher l'accélération du réchauffement de la planète.