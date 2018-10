Rouen : un trafiquant de drogue présumé arrêté grâce à un simple contrôle

Les contrôles inopinés dans la rue portent leurs fruits, en ce moment, en Seine-Maritime. Après un vendeur d'héroïne, arrêté à Fécamp il y a quelques jours, c'est un trafiquant supposé de cannabis qui a été interpellé le mercredi 10 octobre 2018 à Rouen. C'est une patrouille qui a remarqué une forte odeur de cannabis autour d'un homme en train de fumer, au niveau de l'esplanade du Champ de Mars.

Plus de 400 grammes de cannabis saisis

Contrôlé par les policiers, l'homme a admis être en train de fumer un joint et a remis spontanément 64 grammes de résine de cannabis. Au vu de cette quantité saisie, les forces de l'ordre ont décidé de placer l'homme de 30 ans en garde à vue et de perquisitionner son domicile. Chez lui, 271 grammes de résine de cannabis et 70 grammes d'herbe ont également été trouvées.

Une enquête est en cours, notamment avec le téléphone du vendeur présumé, pour essayer de prouver que cette drogue était destinée à un trafic et non à sa seule consommation personnelle.