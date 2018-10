Nouvelle édition de la Rivière Rose à Tourville la Rivière ce weekend

Dimanche 14 Octobre 2018 à Tourville la Rivière les femmes pourront marcher ou courir au profit de la lutte contre le cancer du sein. Ce ne sont pas loin de 4 000 participantes qui s'élanceront ce week-end, la marche est ouverte dès 6 ans, quand aux courses de 5 et 10 km elles sont accessibles à partir de 13 ans. Un échauffement collectif est proposé à 9h30 pendant 30 minutes, le départ est donc donné à 10h sur le parking du centre commercial de Tourville la Rivière.

Une course 100 % féminine

Il s'agit d'une journée rose et déguisée pour certaines, les participantes ne manquent jamais d'imagination quand il s'agit d'allier sport et fun. Notez qu'un concours de déguisements a lieu au sein même de l'événement avec à la clé des cadeaux offerts par les partenaires. Toutes les installations, les stands partenaires et le car podium sont installés sur le village départ/arrivée.

De plus en plus de courses roses (solidaires) voient le jour. À Tourville la Rivière la liste d'inscriptions ne désemplit par pour autant. Delphine Cavoit, responsable de l'organisation de la Rivière Rose, nous parle du parcours :

Les inscriptions sont toujours possibles au stand de la Rivière Rose au centre commercial de Tourville La Rivière, c'est à cet endroit que vous pourrez retirer votre dossard. Concernant la course pensez à vous munir de votre certificat médical). Tous les renseignements de la Rivière Rose sont disponibles sur la-riviere-rose.com.

L'année dernière la gagnante de la Rivière Rose a parcouru les 10 km en 42 minutes. Serez-vous capables de faire mieux cette année ?

Petit aperçu de l'édition 2017 :

