La colère caennaise de l'Ornais Bertrand Deniaud

Bertrand Deniaud habite à Alençon (Orne) et non, il ne compte pas déménager. Une rumeur colportait déjà depuis plusieurs semaines qu'il serait candidat aux prochaines élections municipales à Caen (Calvados). Une rumeur qu'il a notamment démenti en direct sur Tendance Ouest le mercredi 3 octobre 2018.

Mais telle une pieuvre aux multiples tentacules, cette même rumeur veut désormais que Bertrand Deniaud ait vendu sa maison d'Alençon, et en ait acheté une autre à Caen ! D'où la colère de l'élu, qui dément une nouvelle fois avec force :

Une rumeur, que je n'hésite pas une seconde à qualifier de complètement conne, dit que je serais candidat aux élections municipales à Caen.

J'ai appris ce midi (ndlr : mercredi 10 octobre 2018) que j'aurais vendu ma maison et acheté à Caen. Il me serait agréable de savoir dans quel quartier de Caen j'ai acheté pour que je puisse m'organiser !

Les Caennais ont une équipe municipale excellente et j'espère de tout mon cœur que Joël Bruneau sera réélu !

En ce qui me concerne, j'aimerais que ceux, de supposé mon camp, arrêtent de s'occuper de moi et pensent à leur territoire, à Alençon, son agglomération, son avenir et ses habitants.

Je suis atterré de voir que des élus qui ne font rien de leur mandat sinon cancaner, monter des plans politiciens pensent que tout le monde est comme eux.

Pas de tourisme électoral

Bertrand Deniaud de poursuivre : je ne suis pas tenté par le tourisme électoral. Mon territoire j'y suis profondément attaché, mes enfants y sont nés, scolarisés et malgré tout ce qui m'arrive j'y suis heureux.

Je me battrai toujours pour lui et ses habitants.

J'invite donc les ambitieux municipaux à travailler pour l'union de toutes les forces et non pas à écarter tel ou tel, à travailler pour tous et avec tous.

Je ne supporte plus cette façon de faire qui conduit notre département à la régression alors qu'il devrait au contraire être celui de l'union totale pour son développement.

Ce genre de rumeur débile ne fait que renforcer ma détermination à agir et de façon innovante.

Et Bertrand Deniaud de conclure : Je suis extrêmement heureux à la Région Normandie, son Président Hervé Morin, mes collègues élus, les fonctionnaires, les collaborateurs du groupe sont une source d'épanouissement et de bonheur quotidiens et nos résultats sont là ! Vive l'Orne, Vive la Normandie conquérante !