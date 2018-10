La Cour des Comptes épingle le Terminal multimodal du Havre

Le Terminal multimodal du Havre (Seine-Maritime) a été inauguré en juin 2015. Il s'agit d'une plateforme d'une centaine d'hectares permettant d'installer des conteneurs sur des trains. Il est situé non loin du pont de Normandie. La structure a été conçue pour accueillir 500 000 conteneurs par an (soit 25 % du trafic total du port du Havre). L'objectif était de favoriser le transport ferroviaire.

Surcoût

Mais le terminal a connu des problèmes financiers dès son lancement et la société d'exploitation, LH2T, avait été liquidée quelques mois seulement après l'inauguration. La Cour des Comptes dans un référé rendu public mardi 9 octobre 2018, que la structure " a été entièrement financée par des fonds publics et le coût final de l'équipement (147,8 millions d'euros) a crû de 10,9 millions d'euros par rapport aux prévisions de 2012 ". La cour souligne que, du coup, le Grand port maritime du Havre a dû accroître son endettement de 21,6 millions d'euros alors que les acteurs privés l'ont subi " que de très légères pertes " à la liquidation de LH2T. " Si le terminal fonctionne désormais, il n'a pas encore trouvé son équilibre économique ". Il ne devrait pas être atteint avec 2046. Pour la Cour des Comptes le terminal multimodal du Havre a été lancé " à la hâte sans analyste préalable et dans des conditions protégeant mal les intérêts publics ".

Avec AFP.