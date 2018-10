Bolbec attend les couples ce weekend au salon du mariage

Tout ce week-end le salon du mariage et des cérémonies prend place à Bolbec. Un événement accessible à tous et très attendus par les couples. Vous y verrez une copie de la robe de Meghan (qui s'est mariée au Prince Harry en Mai dernier). Beaucoup d'animations sur ces 2 journées et bien entendu les célèbres défilés ; ici 100 tenues sont présentées en 1 heure.

Agnès Hérichet est l'organisatrice de cet événement, pour elle cette édition 2018 présentera l'une des plus belles collections qu'elle a vue depuis ces 40 dernières années ; Agnès nous évoque quelques facettes du salon :

“On n'attend pas des gens, on attend des couples”

Cette année la tendance est plutôt axée sur les tissus vaporeux. Sur le salon du mariage de Bolbec le geste supplémentaire c'est la retouche gratuite de vos robes, en plus du conseil et de l'accueil qui ont aussi fait le succès de ce rendez-vous. Le salon du mariage et des cérémonies vous accueille les 13 et 14 Octobre 2018 au complexe sportif Éric Tabarly de Bolbec. Ouverture des portes à 9h30 samedi et dimanche ; les défilés ont lieu à 11h et 15h30.

Les renseignements sont disponibles sur celinedal.com et la page Facebook "Celine Dal".

