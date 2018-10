Zone Libre : hommage à Jacques Brel, 40 ans après sa mort

Ça fait 40 ans, ce mardi 9 octobre 2018, que Jacques Brel a quitté la scène. Le chanteur belge est décédé le 9 octobre 1978, il n'avait que 49 ans. En 24 ans de carrière, "le grand Jacques" a accumulé les succès en chantant l'Europe de Vesoul à Amsterdam en passant par Varsovie et sa chère Bruxelles. Il a également chanté les femmes, Madeleine et Mathilde en tête. Et puis il a bien sûr chanté l'amour avec Ne me quitte pas, La valse à mille temps, Quand on a que l'amour et peut être l'une ses plus belle, La chanson des vieux amants…