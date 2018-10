12e édition du salon du livre de Bois-Guillaume

Cécile Potts chargé du service culturel de la municipalité de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) est l'instigatrice de cette nouvelle édition du salon du livre. Elle nous parle de cet évènement :

Quel est le but de ce salon ?

"Il s'agit de faire découvrir au grand public les écrivains et les maisons d'édition normandes. L'organisation de ce salon est une façon pour nous de participer à une grande cause nationale : c'est-à-dire de promouvoir la lecture et d'inciter les jeunes à se détacher de leur tablette également ! Voilà pourquoi nous organisons en plus des dédicaces des animations destinées au jeune public comme des déambulations de cosplayers habillés en transformers ou de la sculpture sur ballons. D'autre part, cette année nous avons vraiment mis l'accent sur la créativité normande : cela nous semble essentiel car la Normandie est vraiment un territoire qui inspire les auteurs. Cette année nous recevons 24 auteurs et cinq maisons d'éditions. Ils sont quasiment tous normands à moins qu'ils traitent de sujets en rapport avec la Normandie comme Jean-François Dray qui est l'auteur de Rouen et la 'base unit 21' publié chez Agami."

Y a-t-il un thème particulier cette année ?

"Oui, nous avons souhaité faire un focus sur la Première Guerre mondiale à l'occasion du centenaire. Le livre de Jean-François Dray illustre d'ailleurs ce thème puisqu'il parle d'un hôpital militaire installé sur l'hippodrome des bruyères à Petit-Quevilly pendant la guerre. Sur ce thème nous avons sélectionné quelques ouvrages comme 'I want you' de Dominique François ou les Normands dans la Grande guerre par Marc et Sophie Pottier et Jean-Marc Meslé. Mais en complément les visiteurs peuvent découvrir aussi une exposition sur l'artisanat des tranchées installée à l'espace Guillaume le Conquérant. Y sont exposés en particulier beaucoup d'objets réalisés à base de douilles d'obus recyclées : pots à tabac, vide-poches, coquetier. La plupart nous ont été prêtés par Michel Croguennec, un historien passionné. L'exposition présente aussi des travaux réalisés par les collégiens et Lycéens de Bois-Guillaume sur des lettres de poilus."

Comment sélectionnez-vous les ouvrages et les auteurs ?

"Nous bénéficions des conseils éclairés de la librairie l'Armitière qui est partenaire de l'évènement depuis la précédente édition. Les maisons d'édition nous proposent des livres et des auteurs, puis nous faisons notre choix. Certaines maisons d'éditions sont fidèles à l'évènement comme OREP, Corlet et Les falaises, mais nous essayons chaque année de présenter des auteurs nouveaux et de nouvelles maisons d'édition comme Eurocibles installée dans la Manche. C'est vraiment un salon des auteurs : le public peut aller à leur rencontre et échanger avec eux, demander des dédicaces et acheter leurs livres sur place. Mais nos auteurs travaillent dans des registres très différents ; il est aussi important de promouvoir la diversité. On peut donc trouver sur le salon des ouvrages jeunesses comme 'Sacrée Mèmère' de Sandra Seigneur ou 'Les P'tits normands' chez Orep mais aussi des polars, des BD, des livres d'histoire, des romans et des beaux livres comme 'Rouen vue du ciel' par Sylvain Richon."

Pratique. Samedi 13 de 10 à 18 heures et dimanche 14 octobre de 10 à 17 heures à l'espace Guillaume le Conquérant à Bois-Guillaume. Entrée libre. ville-bois-guillaume.fr