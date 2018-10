Orne : collégiens et lycéens aux rencontres de la sécurité

Du lundi 8 au samedi 13 octobre 2018, les lycéens et collégiens de l'Orne peuvent toucher les casques, les gilets pare-balles, mais aussi les béliers utilisés par les gendarmes pour défoncer les portes lors de leurs interventions…

Rencontres de la sécurité

La sixième édition des Rencontre de la sécurité débutera mercredi 10 octobre 2018, partout en France : il s'agit de permettre à chaque Français de mieux comprendre les missions des gendarmes, des policiers, des pompiers. Pour des raisons d'organisation, l'Orne a un peu anticipé et les gendarmes se sont déjà rendus dans plusieurs établissements scolaires à Mortagne-au-Perche, à L'Aigle ou à Flers.

Chez les lycéens de Mortagne-au-Perche

Exemple au lycée Jean-Monet à Mortagne, où durant la matinée du lundi 8 octobre 2018, ils ont présenté leurs missions, de la lutte contre l'insécurité routière à la police scientifique, en passant la protection des personnes et des biens, la lutte contre la cybercriminalité, le contrôle des flux migratoires, ou encore la lutte contre le terrorisme.

Avec casque et gilet pare-balles, Loris élève de secondes, est paré pour partir en intervention... - Eric Mas

Plusieurs gendarmes de la compagnie de Mortagne, mais aussi du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention) ont présenté du matériel, détaillé les armes qu'ils utilisent, du Taser au fusil à pompe et à la mitraillette. Ils ont également expliqué leur parcours, leur formation, les concours, les carrières, les avantages et inconvénients de leur métier. 10 000 gendarmes sont recrutés chaque année en France, de quoi, peut-être susciter quelques vocations chez Maëlys, Camille, Laurine et Alicia :

Dans l'Orne, ces Rencontres de la sécurité s'achèveront samedi après-midi 13 octobre, par une animation grand public, sur le parking de l'hypermarché Carrefour, à Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon.