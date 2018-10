Votre horoscope signe par signe du vendredi 12 octobre

Bélier

Vous aimez ce qui sort de l'ordinaire. Considérez votre existence comme un vaste passage clouté, bien peu pour vous. Vous vous revendiquez comme une tête à claque, un sale gosse ! on vous aime tant !

Taureau

Vous risquez d'être pris en flagrant délit, comme un enfant surpris le doigt dans le pot de confiture. Il va falloir vous justifier.

Gémeaux

Une vie sans mensonge serait particulièrement ennuyeuse. Vous avez le talent pour redécorer la réalité qui devient tôt ou tard la vérité de la légende.

Cancer

Il va falloir supporter quelqu'un d'obséquieux qui vous sort par les yeux. Vous lui réservez quelques pirouettes, que dis-je des croche-pieds.

Lion

On vous reprochera de fermer les yeux sur des excès divers et variés. Vous avancerez qu'il ne faut pas être intolérant ! on vous objectera le risque de nuire par désinvolture.

Vierge

Vous êtes un véritable bolide indépendant. Personne n'arrive à vous suivre. Vous avez su vous suréquiper de systèmes d'aide au freinage et à la correction de trajectoire.

Balance

Vous restez investi à 100 % dans vos affaires. Aucune négligence. Tout doit être sous contrôle. Vos capacités sont décuplées. Vous avez l'œil omniprésent.

Scorpion

Aujourd'hui vous aurez le sentiment de vous consacrer à une mission de l'ombre. Vous savez garder un secret et sécréter le mystère. Ce qui est lumineux réside dans votre potentiel d'écoute. C'est déjà ça !

Sagittaire

Un peu nerveux aujourd'hui. Restez calme, ne vous laissez pas manipuler par la peur et principalement celle d'affronter le changement. Aucun ennemi ne vous guette.

Capricorne

Cette journée sera sous les couleurs de l'insouciance. Ça fait du bien parfois. Vous cultiverez aujourd'hui ce goût de la paresse qui fait tant de bien parfois.

Verseau

Beaucoup de travail aujourd'hui et aucune minute de disponible pour baller en corneille. Autocritique magistrale qui vous rend encore plus opérationnelle.

Poissons

Danse infernale avant le week-end tout se bouscule avec la crainte d'un basculement. Journée de métamorphose de génie. Cette journée est un chef-d'œuvre.