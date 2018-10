Le succès des 24H pour l'Emploi du Havre

La sixième édition des 24H pour l'Emploi du Havre (Seine-Maritime) s'est déroulée jeudi 4 octobre 2018 au stade Océane. L'événement a attiré 2 500 candidats et a permis de programmer plus de 615 entretiens après le salon. Parmi les secteurs représentés cette année : le transport, les métiers de l'administration, le secteur automobile, la banque-assurance, l'immobilier, l'hôtellerie et la restauration, l'industrie, les métiers de la défense ou encore le commerce.