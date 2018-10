Pagaille sur la ligne Cherbourg-Paris

Le trafic est perturbé sur la ligne SNCF Cherbourg-Paris ce lundi 8 octobre 2018. Un train a fait une demande d'assistance aux environs de 7h15 et s'est arrêté en gare de Bayeux (Calvados), pour des problèmes d'adhérence. À 9h45, il n'a toujours pas pu être dégagé des voies, ce qui a retardé ou arrêté six autres trains. Selon la SNCF, tous les passagers ont désormais été pris en charge, via des reports sur d'autres trains ou des cars. Le retour à la normale est prévu pour 10h30 ou 11 heures.