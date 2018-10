Hockey sur Glace : Caen éjecté de la Coupe par Cergy

Le match.

Le début de saison des Drakkars de Caen (Calvados) continue d'être très compliqué. Le match de Coupe de France contre Cergy (Val-d'Oise) était une belle occasion de se redonner de l'air, ce fut tout le contraire tant cette lourde défaite 1-5 est lourde et méritée. Ne manquant pas d'envie mais cruellement de niveau et, un peu, de réussite, les Caennais ont été dominés dans tous les secteurs du jeu pour la deuxième fois en deux semaines par Cergy.

Cinq minutes cauchemardesques

Titularisé pour la première fois depuis plus d'un an, le jeune gardien Mathis Gente a défendu la cage avec beaucoup d'assurance et d'autorité pendant 35 minutes, avant de céder deux fois en quelques secondes. Après la réduction du score de Phil Bushbacher (1-2, 37e), on imagine Caen peut-être revenir, mais c'est tout le contraire. En trois minutes les erreurs individuelles et collectives s'enchaînent et le tableau d'affichage s'alourdit de deux nouveaux buts avant la pause, puis d'un cinquième à la 44e minute. Les Drakkars se sont ensuite battus pour sauver l'honneur et commencé à produire des attaques intéressantes, mais commencer à attaquer à 15 minutes de la fin en étant mené 1-5 par un candidat au top 4 de Division 1 ne pouvait pas donner grand chose.

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur de Caen) : "Quand on a le contrôle du palet on fait les mauvais choix et on leur donne, dans la deuxième période il n'y a pas eu les éléments pour jouer un match de hockey. On peut travailler plein de choses, mais il faut être prêt et vouloir faire les choses correctement. Je n'en veux pas à Mathis Gente, qui a fait un plutôt bon match mais n'a pas été aidé par sa défense. On n'a pas réussi à battre Cergy et Tours qui jouent le top 4, il faudra être capable de prendre tous les points contre les plus faibles pour jouer les play-offs".

Prochain match contre le promu Marseille, samedi 13 octobre

