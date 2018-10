Des mobilisations en soutien à l'Aquarius ce samedi en Normandie

Des rassemblements en soutien à l'Aquarius sont organisés ce samedi 6 octobre 2018 en Normandie. Plusieurs associations, partis politiques et syndicats ont donné rendez-vous place Bouchard, à 13 heures à Caen (Calvados) et à 15h à Rouen (Seine-Maritime) devant l'hôtel de ville. L'ONG SOS Méditerranée, propriétaire du bateau Aquarius, est à l'origine d'un appel national et demande aux États de "prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'Aquarius de reprendre sa mission de sauvetage, faire respecter le devoir d'assistance aux personnes en détresse en mer et assumer leurs responsabilités en établissant un véritable modèle de sauvetage en Méditerranée".