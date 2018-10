Tennis de table : le Caen TTC présente son équipe et ses ambitions

Le moins que l'on puisse dire sur les ambitions du Caen TTC (Calvados), c'est qu'elles sont assumées ! L'objectif de remontée en Pro A était le thème phare de la présentation officielle de l'équipe première ce jeudi 4 octobre 2018. La victoire difficile (3-2), mais victoire quand même, pour la première journée de Pro B à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a encouragé l'équipe composée des anciens Marcos Madrid et Jimmy Devaux (4e joueur), et des recrues Niagol Stoyanov, champion d'Italie 2018 et Antoine Hachard, de retour au club 9 ans après ses débuts professionnels à Caen.

Une équipe homogène et expérimentée

L'entraîneur Xavier Renouvin est satisfait de son groupe : "Marcos était un peu esseulé comme leader l'année dernière, alors on a voulu construire une équipe homogène autour de lui". Exit Koswoski et Pietropaoli, les recrues sont clairement rompus aux joutes de l'étage supérieur : "Antoine a décidé de quitter la Pro A, le moins longtemps possible, pour nous rejoindre". L'intéressé s'est dit "ravi de revenir plus expérimenté pour apporter le maximum pour aider Caen à remonter en Pro A". Le premier match à domicile contre Miramas (Bouches-du-Rhône), dimanche 7 octobre en dira un peu plus sur la solidité de l'équipe.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table (Pro B) : Un Caen TTC "new look" et prêt au combat

Foot - Paris SG: l'exploit ou le fiasco

Tennis de Table (Pro A) : le Caen TTC s'offre un dernier espoir pour le maintien !

Amical Allemagne-France: une jauge en or

Tennis de Table : le Caen TTC veut confirmer sa victoire en double