Après une belle saison de Ligue 2 avec QRM, dont il a été l'un des hommes de base sous les ordres de Manu Da Costa, Romain Basque s'est vu proposer de poursuivre l'aventure chez les professionnels au Havre. Un nouveau challenge et surtout un changement de vie radical pour le Rouennais qu'il était depuis dix ans. Entretien.

Romain, comment allez-vous avec ce maillot "Ciel et Marine" sur les épaules ?

C'est une nouvelle vie pour moi, ça se met tranquillement en place. Les premières semaines ont été un peu compliquées, j'ai eu quelques difficultés à trouver une maison mais désormais ça va, ma femme a un travail et je reviens en forme. C'est un gros changement de vie dans tous les domaines.

Le planning de mes semaines est plus chargé, plus intense, ça demande beaucoup d'efforts. Je n'oublie pas qu'en quatre ans j'ai gravi quatre échelons, il me reste énormément à apprendre, je dois bosser chaque jour.

Vous avez peu joué avec l'équipe fanion, est-ce parfois compliqué ?

À Quevilly Rouen Métropole, Manu Da Costa me demandait d'être un leader. Là, c'est différent, on est dans un autre monde. Je n'oublie pas d'où je viens, je veux être présent quand on fait appel à moi et gagner la confiance du coach et des partenaires en prouvant au quotidien. Je n'ai rien à perdre, je ne lâche rien vous le savez. Dès que la porte est entrouverte, je m'y engouffre.

Vos meilleurs amis sont restés à QRM...

Anthony Roggie ou Stan Oliveira restent mes amis, on s'appelle toujours, on étudie nos matchs, on se raconte nos vies de tous les jours. Tous les potes sont essentiels et eux aussi me font avancer.

Que peut-on vous souhaiter pour cette saison ?

Que Le Havre monte ! Personnellement, jouer le plus possible et satisfaire le staff. Cela voudra dire que j'aurai franchi plusieurs paliers.

