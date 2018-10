Zone Libre : le nouvel album d'Angèle est disponible

On dit d'elle qu'elle est la Lily Allen Belge. Fan d'Hélène Ségara et d'Ella Fitzgerald et sœur d'un certain Roméo Elvis, Angèle s'est fait un prénom pendant tout l'été 2008. La Bruxelloise fêtera ses 23 ans au mois de décembre 2018 près de deux mois après la sortie de son premier album. Brol sort aujourd'hui. Un opus de 12 titres qu'elle va désormais défendre sur Scène notamment dans la région prochainement à Saint-Lô, Alençon et Rouen. La Thune, l'un des extraits de ce premier album est dans la boîte à musique

Angèle en concert dans la région : - Le 10 Novembre 2018 dans le cadre des Rendez-vous Soniques au Normandy à Saint-Lô - Le 8 Décembre 2018 à La Luciole à Alençon - Le 1er Février 2019 au 106 à Rouen