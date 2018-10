Home-jacking : cinq personnes interpellées près de Rouen

Les faits remontent à la nuit du samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018. Plusieurs suspects s'introduisent alors dans une maison de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) pour y dérober un véhicule avec les clés et de l'outillage. C'est la technique du home-jacking. Quelques heures après, ils dérobent trois sacs à main dans une autre maison à Grand-Couronne mais sont mis en fuite par les riverains qui sont réveillés et repèrent la voiture volée.

Cinq personnes interpellées

Les enquêteurs parviennent rapidement à identifier l'un des mis en cause. L'étude de sa ligne téléphonique les met sur la voie d'autres suspects. D'autres enfin, sont identifiés par des caméras de vidéosurveillance de commerces, dans lesquels les cartes bancaires volées ont été utilisées. Finalement, cinq jeunes hommes, tous mineurs âgés de 16 à 17 ans, ont été interpellés mardi 2 et mercredi 3 octobre 2018. L'un a été déféré au parquet et placé sous contrôle judiciaire.

Les quatre autres sont convoqués devant le juge des enfants le mardi 13 novembre 2018.