Rouen : deux hommes condamnés pour extorsion et dégradation de bien privé

Kévin Béguin, 24 ans, est seul à la barre à l'audience de ce jour lundi 1er octobre 2018. Son complice, Anthony De Moura, 22 ans, n'a pas jugé bon de se présenter pour répondre de leurs délits.

C'est d'abord à Rouen (Seine-Maritime), le mercredi 25 avril 2018, que les deux compères suivent la voiture de deux jeunes femmes qui rentrent chez elles tard dans la nuit après une soirée. Le jeu des auto-tamponneuses commence. Ils s'amusent à les pousser pare-chocs contre pare-chocs, les obligeant à s'arrêter sur un parking pour se débarrasser des deux individus. Mais ceux-ci s'arrêtent également et reviennent vers les deux victimes. Ils sortent de leur véhicule et, cagoulés, les menacent en mimant la possession d'une arme à feu. Puis ils s'enfuient, les laissant avertir la police qui va entamer ses investigations. Le deuxième fait qui est reproché aux deux prévenus se déroule à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) le mercredi 9 mai 2018. Sur un parking, ils repèrent un jeune homme sur sa moto-cross. Feignant de se lier d'amitié, ils l'invitent à conduire leur voiture mais la victime n'a pas grande expérience de la conduite, et c'est l'accident.

Provocation gratuite

Les dégâts constatés coûtent cher et les deux prévenus demandent à leur victime de garder sa moto en gage tant qu'il n'a pas payé les réparations de leur véhicule. Las d'attendre, ils se rendent chez la mère du jeune homme en dégradant le portail de sa maison de fonction, celle-ci étant employée à la mairie du Mesnil-Esnard. "J'étais un peu énervé", dit le prévenu présent à la barre. L'enquête de police, amorcée après le premier fait, permet de les retrouver et de les placer sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement. Pour la partie civile, ils se sont rendus coupables d'un "acte gratuit et imbécile". Le procureur de la République déclare que "leur attitude irresponsable est inacceptable".

Après délibération, le tribunal les déclare coupables et condamne le prévenu présent à l'audience à douze mois de prison ferme dont quatre assortis du sursis et son comparse à dix mois de prison ferme.