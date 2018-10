Concert près de Caen : trois groupes normands à domicile

Des répertoires qui évoluent ! Pour Jean-Baptiste Gerbaud, alias Jahen Oarsman, l'un des trois groupes normands à se présenter sur la scène du Big band café, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ce vendredi 5 octobre 2018, c'est l'occasion de dévoiler son troisième EP. AudioFilm, autre groupe à l'affiche, présentera également ses nouvelles compositions.

Jahen Oarsman, entre folk et pop

Le disque de Jahen Oarsman, présenté ce vendredi, a été financé par KissKissBankBank, qui accompagne les porteurs de projets créatifs et artistiques. Le style de l'album est assez vaste, entre folk et pop. Le groupe prépare cette sortie depuis un an. "On est une famille soudée, composée d'un guitariste électrique, d'un bassiste, d'un batteur et de moi-même", explique Jean-Baptiste Gerbaud, chanteur du groupe, installé à Caen depuis 2012.

Le duo Strange O'Clock revient au BBC, où il a joué l'un de ses premiers concerts, en première partie d'Émilie Simon - Strange O'Clock

"Famille", c'est le mot qu'il utilise également pour décrire l'ambiance du concert de vendredi. "C'est l'occasion de faire une date à la maison et de retrouver des gens qui me suivent au local", explique-t-il.

Jahen Oarsman est accompagné par le label Tour2chauffe, tout comme les deux autres groupes qui joueront sur la scène du BBC : deux "duos garçon-fille", prénommés AudioFilm, et Strange O'Clock. Pour eux, la rencontre avec Tour2Chauffe "a été à la fois un coup de cœur artistique et humain". Un label qui accompagne les artistes dans leur travail musical et dans la promotion des projets artistiques.

Strange O'Clock de retour sur l'une de ses premières scènes

Rapidement reconnu par son public pour la profondeur émotionnelle de ses compositions, aux inspirations à la fois blues et africaines, le groupe Strange O'Clock déclare être "heureux de faire un plateau partagé en l'honneur de Tour2Chauffe. Contrairement à la plupart des labels, il nous laisse une certaine liberté dans le travail".

Ce concert au BBC sonne pour eux comme un moment particulier. "Nous avons un attachement particulier avec cette salle car ce fut l'une des premières à nous accueillir. C'est ici que nous avons joué notre troisième concert, en première partie d'Émilie Simon. Un souvenir incroyable !", se remémore le groupe.

Audio Film va dévoiler ses nouvelles compositions, de la "pop ténébreuse". - Pauline Leclercq

Pour Thomas, chanteur et guitariste du groupe de pop AudioFilm, les dernières années ont montré que "Caen n'avait pas à rougir de sa scène locale", notamment dans l'electro et le rap. Il y est, selon lui, devenu plus facile d'être repéré, accompagné ou juste conseillé quand on est artiste. Tout comme Jahen Oarsman, AudioFilm dévoilera ce vendredi ses nouvelles compositions, qui figurent sur leur prochain disque, véritable évolution dans leur répertoire, que le groupe qualifie de "pop ténébreuse".

Concert. Release party. AudioFilm et Jahen Oarsman. 1ère partie de Strange O'Clock. Ouverture des portes à 20 heures. Tarif unique : 5€. Rendez-vous au Big band café, 1 Avenue du Haut-Crépon, 14200 Hérouville-Saint-Clair.