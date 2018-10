Aviron : le Défi Seine de retour à Rouen

Une quarantaine d'équipages sont attendus sur la Seine, à Rouen (Seine-Maritime), le samedi 6 octobre 2018. Ils vont se mesurer par équipes de huit rameurs dans le Défi Seine, la traditionnelle compétition d'aviron organisée par le Club nautique et athlétique de Rouen (Cnar). Au total, quatre catégories seront présentes lors de cet évènement : le huit Seniors, le huit Vétérans, le huit Hommes et le huit Femmes.

Une compétition internationale

Les équipages, eux, viennent de toute la Normandie mais aussi de Compiègne, de Sèvres et même de l'étranger avec les Anglais de Canterburry et des Espagnols. Ce Défi Seine sera aussi l'occasion de voir les médaillés de bronze Rouennais aux championnats de France : Benoit Robin, Antoine Jégousse, Pierrick Verger et Tristan Larcheveque. Ils participeront avec leurs camarades du Cnar pour tenter de remporter le challenge du meilleur club.

Concernant la course, le premier départ sera donné près du pont Flaubert, sur la presqu'île Rollet. Les bateaux devront remonter la Seine, faire le tour de l'ile Lacroix et reviendront pour passer l'arrivée devant les Docks 76, sous le pont Flaubert.